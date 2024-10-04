Пропавшего в мае 32-летнего жителя Башкирии нашли мертвым

Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт», мужчина в день пропажи вышел из дома, но так и не вернулся. Обеспокоенные близкие Фирзара обратились за помощью к полицейским и добровольцем. Спустя четыре месяца поисков стало известно, что янаульца нет в живых.