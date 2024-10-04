Пострадали два человека: в Челябинске иномарка после ДТП снесла столб, который упал на пешехода

Автомобили Chery Tiggo и Ford Escort столкнулись в Челябинске на улице Труда. Авария произошла около трех часов дня возле остановки «МФЦ». Как сообщили в городской Госавтоинспекции, иномарка Cherry Tigo после ДТП снесла железную опору, которая упала на пешехода.
— В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля Ford и пешеход, — уточнили в ГАИ Челябинска.
По данным Госавтоинспекции, за рулем Ford Escort находилась 58-летняя женщина. Автомобилем Cherry Tigo управлял 28-летний мужчина. О возрасте пешехода не сообщается.