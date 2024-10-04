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Пострадали два человека: в Челябинске иномарка после ДТП снесла столб, который упал на пешехода

В Челябинске водитель и пешеход пострадали в ДТП на улице Труда.

Источник: Комсомольская правда

Автомобили Chery Tiggo и Ford Escort столкнулись в Челябинске на улице Труда. Авария произошла около трех часов дня возле остановки «МФЦ». Как сообщили в городской Госавтоинспекции, иномарка Cherry Tigo после ДТП снесла железную опору, которая упала на пешехода.

— В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля Ford и пешеход, — уточнили в ГАИ Челябинска.

По данным Госавтоинспекции, за рулем Ford Escort находилась 58-летняя женщина. Автомобилем Cherry Tigo управлял 28-летний мужчина. О возрасте пешехода не сообщается.