В Ростовской области из горящего дома спасли 90-летнюю бабушку

В городе Зверево при пожаре в частном доме спасли 90-летнюю бабушку. Это произошло вечером 3 октября, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пожар на улице Ленина случился из-за того, что женщина обронила горящую спичку. Все могло закончиться трагически, но ситуацию вовремя заметили соседи.
Пожарных вызвали около 20:33. Специалисты быстро приехали и вынесли хозяйку дома на улицу, а потом потушили огонь на 35 кв. метрах.
Жителям Дона советуют задуматься о безопасности пожилых родителей.
Нужно приобрести пожарные извещатели и напомнить родным элементарные меры предосторожности. Например, не следует оставлять без присмотра зажженные свечи и лампады, а также ставить их вблизи горючих материалов и открытых окон.