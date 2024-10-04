В Нижнем Новгороде ГАЗель вспыхнула из-за газового баллона

Грузовая ГАЗель вспыхнула в Нижнем Новгороде днем 4 октября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло на улице Раевского. В кузове грузовика воспламенился газовый баллон, огонь начал распространяться. На месте происшествия работали две машины МЧС, в тушении пламени участвовали 10 пожарных. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не погиб, пострадавших нет. Пожарным дознавателям предстоит установить причину возгорания.