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В Нижнем Новгороде ГАЗель вспыхнула из-за газового баллона

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Грузовая ГАЗель вспыхнула в Нижнем Новгороде днем 4 октября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло на улице Раевского. В кузове грузовика воспламенился газовый баллон, огонь начал распространяться. На месте происшествия работали две машины МЧС, в тушении пламени участвовали 10 пожарных. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не погиб, пострадавших нет. Пожарным дознавателям предстоит установить причину возгорания.

Ранее сообщалось о пожаре в Лукояновском районе, там загорелась сухая трава.

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