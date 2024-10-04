Олбани
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии средняя зарплата превысила 62,4 тысячи рублей

Росстат назвал среднюю зарплату жителей Башкирии в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии средняя зарплата достигла 64 128 рублей. К такому выводу пришли специалисты Росстата, проанализировав доходы жителей региона за первые семь месяцев. Отмечается, что рост зарплаты по сравнению с предыдущим годом составил 17,7%.

Самые высокие зарплаты в ПФО отмечены в Татарстане, где в среднем житель республики получал более 70 тысяч рублей. Самые низкие показатели у Мордовии — 54 190 рубль в месяц.

В целом по стране размер средней зарплаты составляет 83,8 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.