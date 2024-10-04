В Башкирии средняя зарплата превысила 62,4 тысячи рублей

В Башкирии средняя зарплата достигла 64 128 рублей. К такому выводу пришли специалисты Росстата, проанализировав доходы жителей региона за первые семь месяцев. Отмечается, что рост зарплаты по сравнению с предыдущим годом составил 17,7%.
Самые высокие зарплаты в ПФО отмечены в Татарстане, где в среднем житель республики получал более 70 тысяч рублей. Самые низкие показатели у Мордовии — 54 190 рубль в месяц.
В целом по стране размер средней зарплаты составляет 83,8 тысяч рублей.
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