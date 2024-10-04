Олбани
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BMW влетел под кузов самосвала в Ленобласти

На трассе во Всеволожском районе произошло ДТП.

Источник: соцсети

Днем 4 октября на Выборгском шоссе разбились сразу три машины — две легковушки и один самосвал. Информация о пострадавших уточняется. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».

— BMW влетел в самосвал у СНТ «Заозерное-1» во Всеволожском районе, — пояснили пользователи.

Очевидцы серьезного дорожного происшествия также опубликовали фото ДТП. На них видно, что одна из поврежденных машин стоит отдельно, вторая — иномарка — оказалась буквально под кузовом самосвала. Что именно произошло на участке трассы, неизвестно. Информация об обстоятельствах уточняется.

Напомним, ночью 4 октября на железнодорожных путях на станции «Мга» в Ленинградской области зарегистрировали еще более жуткую аварию. Водитель крана-манипулятора выехал на полотно, после чего разбился о грузовой поезд. В результате мощного удара от транспорта практически ничего не осталось. Он больше похож на груду металлолома. К счастью, водитель не пострадал. Инцидент начали проверять сотрудники транспортной прокуратуры.