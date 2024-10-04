BMW влетел под кузов самосвала в Ленобласти

Напомним, ночью 4 октября на железнодорожных путях на станции «Мга» в Ленинградской области зарегистрировали еще более жуткую аварию. Водитель крана-манипулятора выехал на полотно, после чего разбился о грузовой поезд. В результате мощного удара от транспорта практически ничего не осталось. Он больше похож на груду металлолома. К счастью, водитель не пострадал. Инцидент начали проверять сотрудники транспортной прокуратуры.