BMW влетел под кузов самосвала в Ленобласти

Днем 4 октября на Выборгском шоссе разбились сразу три машины — две легковушки и один самосвал. Информация о пострадавших уточняется. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».
— BMW влетел в самосвал у СНТ «Заозерное-1» во Всеволожском районе, — пояснили пользователи.
Очевидцы серьезного дорожного происшествия также опубликовали фото ДТП. На них видно, что одна из поврежденных машин стоит отдельно, вторая — иномарка — оказалась буквально под кузовом самосвала. Что именно произошло на участке трассы, неизвестно. Информация об обстоятельствах уточняется.
Напомним, ночью 4 октября на железнодорожных путях на станции «Мга» в Ленинградской области зарегистрировали еще более жуткую аварию. Водитель крана-манипулятора выехал на полотно, после чего разбился о грузовой поезд. В результате мощного удара от транспорта практически ничего не осталось. Он больше похож на груду металлолома. К счастью, водитель не пострадал. Инцидент начали проверять сотрудники транспортной прокуратуры.