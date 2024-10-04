Экс-начальника отдела в нефтегазовой компании оштрафовали за подкуп в Иркутске

В Иркутске бывшего начальника одного из отделов в нефтегазовой компании оштрафовали за коммерческий подкуп. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина получил деньги от подрядчика за внесение недостоверных сведений в акт.
— Суд установил, что в 2022 г. начальник управления капитального строительства нефтегазовой компании оказал содействие подрядчику и внес в акт о срыве сроков исполнения обязательств фиктивные сведения, касающиеся объема невыполненных подрядных работ по монтажу трансформаторных подстанций в северном районе. Это способствовало снижению размера неустойки с 8,7 млн до почти 370 тыс. рублей, — пояснили правоохранители.
За составление такого акта, тогда еще действующий глава отдела получил 400 тысяч рублей. Деньгами он погасил ипотеку. Учитывая мнение прокурора суд назначил виновному штраф в миллион с выплатой 400 тысяч рублей — размер подкупа — в пользу государства. Чтобы мужчина выполнил решение суда, на его участок земли наложили арест.
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