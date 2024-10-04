Экс-начальника отдела в нефтегазовой компании оштрафовали за подкуп в Иркутске

— Суд установил, что в 2022 г. начальник управления капитального строительства нефтегазовой компании оказал содействие подрядчику и внес в акт о срыве сроков исполнения обязательств фиктивные сведения, касающиеся объема невыполненных подрядных работ по монтажу трансформаторных подстанций в северном районе. Это способствовало снижению размера неустойки с 8,7 млн до почти 370 тыс. рублей, — пояснили правоохранители.