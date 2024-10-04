Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы

КАМАЗ поднимался по улице Медеубекова в южном направлении.
По невыясненным пока причинам прямо перед перекрестком с улицей Жандосова в какой-то момент КАМАЗ потащило назад.
Во время движения КАМАЗ буквально разбросал в стороны легковые автомобили, стоящие позади него.
Первым под удар попал Nissan, Volkswagen и китайский автомобиль Exeed.
Затем через полосу встречного движения задним ходом КАМАЗ буквально залетел на тротуар и врезался в забор небольшой организации.
По счастливой случайности на тротуаре не оказалось пешеходов.
Отметим, что в ДТП никто не пострадал.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.