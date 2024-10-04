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Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы

4 октября в Алматы на пересечении улиц Медеубекова и Жандосова груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

КАМАЗ поднимался по улице Медеубекова в южном направлении.

По невыясненным пока причинам прямо перед перекрестком с улицей Жандосова в какой-то момент КАМАЗ потащило назад.

Во время движения КАМАЗ буквально разбросал в стороны легковые автомобили, стоящие позади него.

Первым под удар попал Nissan, Volkswagen и китайский автомобиль Exeed.

Затем через полосу встречного движения задним ходом КАМАЗ буквально залетел на тротуар и врезался в забор небольшой организации.

По счастливой случайности на тротуаре не оказалось пешеходов.

Отметим, что в ДТП никто не пострадал.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.