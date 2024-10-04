Повесили и ударили топором: судьба собаки, которую мучили подростки под Иркутском

В начале сентября в Сети распространился видеоролик, на котором трое подростков подвешивают собаку на веревку, а затем — бьют животное топором. Инцидент вызвал большой резонанс, к обсуждению подключились глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело. «Вечерняя Москва» выяснила, как подростки издевались над животным и что им грозит.
Пятиминутный видеоролик впервые появился в Сети 9 сентября. На кадрах видно, как несколько подростков подвешивают собаку на веревке, привязанной к ее горлу. Подростки дружно смеются, в то время как животное брыкается и пытается освободиться. На видео слышно, как держащий собаку мальчик заявляет, что они проводят «экспертимент». В какой-то момент один из ребят попытался остановить приятелей.
— Ваня, может, отпустим, а? Пока живая, — предложил он.
Мучители его проигнорировали. Спустя еще несколько минут один из подростков взял затупленный топор и несколько раз ударил им собаку. На этом видео обрывается.
Инцидент, попавший на видео, произошел еще в июле этого года в селе Котик Иркутской области. В частном доме, где мучили собаку, раньше жила семья. В беседе с изданием «ИрСити» соседи рассказали, что летом собака стала часто приходить к дому и пугать жильцов. Тогда дочь хозяев попросила своих приятелей «избавиться» от животного.
Сами подростки признавались, что после издевательств над питомцем опустили его на землю, отвязали и облили водой. Придя в себя, покалеченная собака, прихрамывая, сбежала. Вскоре ее подобрала соседка. Ветеринарная экспертиза подтвердила, что это была та самая собака.
— Собака была очень худая, мы ее уже откормили. Когда мы ее забирали, она прихрамывала на одну ногу. Это собака, над которой, скорее всего, издевались. Потому что она была очень худая и была привязана к забору, когда мы ее нашли, — рассказывала женщина.
После появления скандального видео в интернете местные жители грозились устроить над подростками самосуд. По информации Telegram-канала Mash, адреса и номера телефонов предполагаемых мучителей «утекли» в Сеть. Вскоре семья, дети которой участвовали в расправе, решила переехать.
Прокомментировали видеоролик общественные деятели. 9 сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила МВД провести проверку. На следующий день она опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, на котором, по ее словам, запечатлена та самая собака.
— Просто посмотрите на глаза. Я не понимаю, откуда в людях столько жестокости. Берегите животных, — подписала она публикацию.
В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал «жестко наказать» подростков, издевавшихся над собакой.
— Есть очень серьезные вопросы на самом деле и к родителям, и к самим этим изуверам. Моя позиция — она предельно здесь жесткая. Я считаю, что безнаказанность в таких вопросах провоцирует куда более серьезные преступления. Причем не просто мои там размышления — это подкреплено судебной статистикой, — подчеркнул он в беседе с изданием Daily Storm.
По словам депутата, возраст подростков может смягчить наказание, однако закон предусматривает и иные «рычаги давления», регулируемые отделом по делам несовершеннолетних. Бурматов отметил, что в настоящий момент работает над ужесточением наказания за живодерства.
Тем временем жители Иркутска продолжают требовать наказания для подростков, избивших собаку. В конце сентября они устроили митинг против истязателей.
На ситуацию с истязанием собаки быстро отреагировали правоохранительные органы. 9 сентября, когда жестокое видео появилось в Сети, полицейские организовали проверку и уже на следующий день установили личности подозреваемых.
— В настоящее время участники этой дикой и возмутительной истории поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел, — писала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, родителей молодых людей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Было ли возбуждено уголовное дело и чем закончилась эта история, пока неизвестно.
Адвокат Алексей Цыганов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этом история с жестоким видеороликом может закончиться. По его словам, дело могло ограничиться административным протоколом, так как правоохранительные органы не увидели в действиях подростков состав преступления. Кроме того, все виновные понесли наказание.
— Комиссия по делам несовершеннолетних сейчас будет вести за ними контроль, наблюдать, и если они в течение года одумаются, ничего не натворят, то все действительно может этим закончиться, — пояснил правозащитник.
В свою очередь бывший следователь, адвокат Максим Калинов предположил, что уголовное дело могло быть не возбуждено из-за возраста подростков, истязавших собаку.
— С 16 лет наступает уголовная ответственность по статье о жестоком обращении с животными. Можно предположить, что лица, которые мучили животное, не достигли этого возраста, — рассказал правозащитник корреспонденту «Вечерней Москвы».
Калинов напомнил, что жестокое обращение с животными считается преступлением небольшой тяжести. Несмотря на это, люди, совершающие подобные деяния, должны нести максимально возможную ответственность вне зависимости от возраста, подчеркнул адвокат.
— Дети в возрасте 13−16 лет, как правило, совершают самые мерзкие и жестокие преступления. Сейчас все вообще с ума посходили… Я считаю, что возраст уголовной ответственности надо изменить, сделать его с 14 лет минимум, — заключил Калинов.