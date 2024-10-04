Повесили и ударили топором: судьба собаки, которую мучили подростки под Иркутском

— Есть очень серьезные вопросы на самом деле и к родителям, и к самим этим изуверам. Моя позиция — она предельно здесь жесткая. Я считаю, что безнаказанность в таких вопросах провоцирует куда более серьезные преступления. Причем не просто мои там размышления — это подкреплено судебной статистикой, — подчеркнул он в беседе с изданием Daily Storm.