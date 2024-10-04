В Ростовской области мужчина ворвался в дом к товарищу и ограбил его

В Шахтах мужчина ворвался в дом к товарищу и ограбил его. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, к мужчине в дом ворвался его 34-летний знакомый. Он выбил с ноги дверь, вошел в комнату и начал настойчиво просить деньги в долг. Но товарищ отказал. Мужчина тут же набросился на него с кулаками. Пока тот приходил в себя, подозреваемый снял со стены телевизор и ушел, прихватив 1000 рублей, лежавшие на тумбочке.
Пострадавший обратился за помощью в полицию. Позже правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбудили дело по статье «Грабеж».