Троих пассажиров в Башкирии сняли с поездов за пьяный дебош

Поездка на поезде закончилась для троих мужчин встречей с полицией. Как рассказали в пресс-службе уфимского ЛУ МВД России на транспорте, нетрезвые дебоширы из Перми, Златоуста и Челябинска нарушали покой других пассажиров, мешали им отдыхать и вели себя вызывающе. Инцидент произошли в поездах, следовавших по маршрутам Караганда — Самара и Москва — Челябинск.