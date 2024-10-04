Троих пассажиров в Башкирии сняли с поездов за пьяный дебош

Поездка на поезде закончилась для троих мужчин встречей с полицией. Как рассказали в пресс-службе уфимского ЛУ МВД России на транспорте, нетрезвые дебоширы из Перми, Златоуста и Челябинска нарушали покой других пассажиров, мешали им отдыхать и вели себя вызывающе. Инцидент произошли в поездах, следовавших по маршрутам Караганда — Самара и Москва — Челябинск.
Проводники попытались успокоить мужчин, однако на замечания они не реагировали: пришлось звать полицейских. Всем троим выписали штрафы и сняли с поездов.
— Нарушителям предстоит оплатить штрафы. При этом деньги в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются, — пояснили в ведомстве.
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