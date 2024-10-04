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В суд в Москве поступили иски от родственников погибших в «Зимней вишне»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове подали 12 исков в Дорогомиловский суд Москвы о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«В Дорогомиловский районный суд города Москвы поступили 12 исков родственников погибших в результате трагических событий в ТРЦ “Зимняя вишня”. Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России, ОАО “Кемеровский кондитерский комбинат”, — сказал собеседник агентства.

В инстанции уточнили, что вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда еще не решен.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы.

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