В суд в Москве поступили иски от родственников погибших в «Зимней вишне»

«В Дорогомиловский районный суд города Москвы поступили 12 исков родственников погибших в результате трагических событий в ТРЦ “Зимняя вишня”. Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России, ОАО “Кемеровский кондитерский комбинат”, — сказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда еще не решен.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы.