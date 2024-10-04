Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест

Под домашний арест отправлен и бывший супруг блогера Артем Чекалин. Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Прошлой весной против них возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли — в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.