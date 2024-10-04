Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отправлена под домашний арест до 26 ноября, она будет находиться в коттедже в подмосковном городе Истра, постановил Троицкий суд Москвы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
«Учитывая, что у Чекалиной есть загранпаспорт, следствие имеет основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от следствия или же уничтожить или скрыть доказательства», — аргументировал позицию обвинения следователь МВД (цитата по ТАСС).
Ей запретили пользоваться интернетом.
Лерчек на заседании заявила, что не собирается скрываться от следователей. Она напомнила, что разведена и содержит трех детей, а интернет — единственный источник получения средств к существованию, поскольку при обыске все деньги были изъяты. «Я начала все с чистого листа, я заплатила все налоги», — отметила блогер. Ее адвокаты попросили учесть положительные характеристики Чекалиной и назначить подписку о невыезде.
Прокуратура поддержала решение суда, пояснив, что такая мера пресечения соответствует тяжести обвинения и не нарушает права детей, которые будут проживать вместе с ней.
Блогеру вменяют вывод 251 млн руб. по фальшивым документам, вину женщина не признала.
Лерчек грозит от пяти до десяти лет колонии по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК — валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой.
Под домашний арест отправлен и бывший супруг блогера Артем Чекалин. Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Прошлой весной против них возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли — в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.