Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам 9,5 млн рублей

Жители Башкирии продолжают попадаться на удочки мошенников. Так, за сутки в полицию обратились 33 человека, которые отдали аферистам более 9,5 млн рублей.
Так, одной из жертв стал 85-летний пенсионер, которого обманули лжесотрудники телефонной компании. Они уверили пожилого уфимца в том, что ему необходимо продлить срок действия договора связи. Неизвестный на том конце провода просил предоставить свои паспортные данные. Доверившись мошеннику, житель Уфы продиктовал свои личные данные. После этого начался настоящий театр.
Через три дня мужчине позвонил лжесотрудник МВД и заявил, что его данные пытаются украсть, а затем уфимец получил звонок от представителя Центробанка, который выведал в каких банках у него есть счета со сбережениями, а уже напоследок пожилой уфимец поговорил с лжеследователем. Мошенник попросил мужчину снять деньги и передать его через курьера в качестве вещественных доказательств.
После этого те же мошенники связались с ним и уверили, что следователь лично явится к нему домой, чтобы избежать необходимости посещения отделения банка. На следующий день мужчина отправился в МВД, как ему ранее сказали аферисты, и сотрудники дежурной части проинформировали пенсионера о том, что он попался на уловку мошенников. В результате, уфимец потерял 600 тысяч рублей.
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