Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам 9,5 млн рублей

После этого те же мошенники связались с ним и уверили, что следователь лично явится к нему домой, чтобы избежать необходимости посещения отделения банка. На следующий день мужчина отправился в МВД, как ему ранее сказали аферисты, и сотрудники дежурной части проинформировали пенсионера о том, что он попался на уловку мошенников. В результате, уфимец потерял 600 тысяч рублей.