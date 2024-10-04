Приглашала домой и раздевала: за что педагога из Москвы обвинили в растлении детей

Пока что следователи планируют предъявить Кирсановой обвинения только по одному эпизоду, однако СМИ пишут, что она за время работы успела совратить нескольких своих учениц. Ее жертвами становились девочки в возрасте от 12 до 15 лет. С ученицами женщина вела себя слишком раскованно, постоянно их трогала. Другие преподаватели неоднократно жаловались на недопустимое поведение коллеги, но ситуацию это не меняло.