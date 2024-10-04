Приглашала домой и раздевала: за что педагога из Москвы обвинили в растлении детей

В четверг, 3 октября, в Москве задержали учительницу музыки, заподозрив ее в совращении несовершеннолетних. По версии следствия женщина приставала к своей ученице и отправляла ей интимные фотографии. Что известно об этом случае и что грозит педагогу — в материале «Вечерней Москвы».
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в четверг, 3 октября, на юге Москвы. Ей оказалась 44-летняя преподавательница по вокалу Екатерина Кирсанова, работавшая в столичном культурном центре «ЗИЛ» и культурно-досуговом центре «Орбита». В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
— С ней проводятся следственные действия, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, подозреваемую также проверят на причастность к совершению подобных преступлений.
Случай, на который обратили внимание правоохранительные органы, произошел в 2019 году. По версии следствия на протяжении двух месяцев Кирсанова регулярно приглашала в гости свою ученицу, которой на тот момент было 12 лет, а затем совершала с ней некие «действия сексуального характера». После этого женщина еще неделю отправляла девочке свои интимные фотографии.
Пока что следователи планируют предъявить Кирсановой обвинения только по одному эпизоду, однако СМИ пишут, что она за время работы успела совратить нескольких своих учениц. Ее жертвами становились девочки в возрасте от 12 до 15 лет. С ученицами женщина вела себя слишком раскованно, постоянно их трогала. Другие преподаватели неоднократно жаловались на недопустимое поведение коллеги, но ситуацию это не меняло.
— Как рассказывала коллега Кирсановой, если бы она была мужчиной, это выглядело бы неприлично, — пишет Telegram-канал Baza.
Жаловались и сами потерпевшие. Одна из бывших учениц в You-Tube-интервью для Baza рассказывала, что Кирсанова могла по полгода завоевывать доверие детей: предлагала им дружбу, приглашала на «безобидные посиделки» в ее квартире. Когда девочки в очередной раз оказывались у нее в гостях, учительница начинала к ним приставать.
— Сделать я ничего не могла, она просто начала меня раздевать, я просто как кукла подчинялась всему, — вспоминала одна из потерпевших.
По словам психолога Анны Левченко, после появления информации в Сети о «роде занятий» Кирсановой она собралась экстренно уехать из России на родину — в Белоруссию к маме.
— У Кирсановой уже были на руках билеты на самолет — она собиралась покинуть страну сразу после выхода расследования от Baza, — передает слова Левченко MSK1.RU.
Родилась учительница по вокалу в Белоруссии. Девушка поступила в Белорусский государственный педагогический институт в Минске на специальность «музыкальный педагог». После окончания обучения она не захотела продолжать работать у себя на родине и перебралась в Россию. Последние 10 лет она обучала подростков вокалу в Москве.
На своей странице в соцсети Кирсанова выкладывала множество фотографий. Известно, что девушка увлекалась фильмами, поэтому даже пыталась сниматься в ряде картин. В частности, ей удалось сняться в сериале «Куприн. Яма» — там учительница по вокалу появилась в массовке.
Других подробностей о личной жизни Кирсановой неизвестно.
Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия рассказал «Вечерней Москве», что, исходя из статьи, по которой было возбуждено уголовное дело, потерпевшей не исполнилось 14 лет. Такое преступление считается особо тяжким.
— Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. И в данном случае действия фигурантки приравнены к насильственным действиям сексуального характера в связи с тем, что потерпевший не исполнилось 14 лет. А если будет доказана ее причастность к другим подобным случаям, это приведет к усилению уголовной ответственности, — пояснил правозащитник.
Он добавил, что, если вина подозреваемой будет доказана, женщине запретят работать с детьми.
— Кроме того, в будущем она не сможет заниматься преподавательской деятельностью, — заключил Багатурия.
Большинство потерпевших девочек рассказали о приставаниях со стороны Кирсановой только спустя несколько лет, уже во взрослом возрасте. Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», что это могло быть связано с чувством стыда. Нередко жертвы изнасилований не хотят говорить о произошедшем, думая, что их осудят или обвинят в «провокациях».
— Для девочек это очень личная вещь, поэтому им могло быть стыдно. А еще часто бывает такое, что люди жертву не жалеют, а осуждают, винят в произошедшем, — пояснил эксперт.
Фомин добавил, что Кирсанова также могла убедить девочек, что подобные отношения абсолютно нормальны. По его словам, обманутые таким образом дети в дальнейшем могут столкнуться с серьезными психологическими проблемами. Например, они начнут считать нормальным то, что на самом деле нарушает их права или является чем-то противоестественным.
— Еще это выводит раскол психики. Во-первых, это разочарование и в ситуации, и в себе, якобы сил или воли дать отпор не хватило. Жертва думает: «Ну как я мог повестись на это, почему я сразу не сказал?». Во-вторых, это злость, — заключил психиатр.