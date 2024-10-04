В Самарской области мужчина попал под колеса машины и чудом выжил

На месте аварии работали полицейские, медики, пожарные-спасатели МСЧ № 105. Пешеход получил травмы, но остался жив. При столкновении горюче-смазочные материалы не разлились, угрозы пожара не было. Другие обстоятельства аварии сейчас выясняют.