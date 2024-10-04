В Самарской области мужчина попал под колеса машины и чудом выжил

В Самарской области мужчина чудом выжил в аварии. Вечером 4 октября его сбила Лада Гранта у стелы в Нефтегорске. Сигнал о происшествии поступил в 19.45.
— К счастью, обошлось без жертв, — отметили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
На месте аварии работали полицейские, медики, пожарные-спасатели МСЧ № 105. Пешеход получил травмы, но остался жив. При столкновении горюче-смазочные материалы не разлились, угрозы пожара не было. Другие обстоятельства аварии сейчас выясняют.
Утром 4 октября на трассе М-5 в Самарской области произошло массовое ДТП, в котором погибли взрослый и ребенок.