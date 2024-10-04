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В Самарской области мужчина попал под колеса машины и чудом выжил

В Нефтегорском районе вечером 4 октября сбили пешехода.

Источник: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В Самарской области мужчина чудом выжил в аварии. Вечером 4 октября его сбила Лада Гранта у стелы в Нефтегорске. Сигнал о происшествии поступил в 19.45.

— К счастью, обошлось без жертв, — отметили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

На месте аварии работали полицейские, медики, пожарные-спасатели МСЧ № 105. Пешеход получил травмы, но остался жив. При столкновении горюче-смазочные материалы не разлились, угрозы пожара не было. Другие обстоятельства аварии сейчас выясняют.

Утром 4 октября на трассе М-5 в Самарской области произошло массовое ДТП, в котором погибли взрослый и ребенок.