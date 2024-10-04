Родственники погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» подали иски к МЧС

Подачу исков подтвердили ТАСС в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы. Там добавили, что решение о принятии заявлений к производству и дальнейшем разбирательстве пока не принято.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети.
В общей сложности было заведено четыре уголовных дела, в качестве обвиняемых проходили 15 человек. Решениями судов все они получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы.
Отбывать наказание продолжают шесть человек, среди них гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также Никита Чередниченко — он руководитель компании, проводившей реконструкцию здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр. В заключении находятся экс-глава Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков. Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского перевели из колонии в исправительный центр.