Родственники погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» подали иски к МЧС

Отбывать наказание продолжают шесть человек, среди них гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также Никита Чередниченко — он руководитель компании, проводившей реконструкцию здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр. В заключении находятся экс-глава Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков. Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского перевели из колонии в исправительный центр.