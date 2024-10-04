Посол Ирана назвал израильскую систему ПРО «дырявой, как сеточка»

«Они говорили, что у них есть (система ПРО. — Ред.) “Железный купол”. И мы видели, что этот “Железный купол” оказался дырявый: как сеточка, как дуршлаг», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Также он отметил, что Израиль не победит в наземной операции против Ливана.
«Что касается наземной операции, Израиль никогда не сможет достичь своих задач и целей. Я вам скажу больше, что Израиль повторяет свою предыдущую ошибку. До этого момента израильтяне как поступали — либо в Газе, либо в Ливане они проводили авиационные операции», — сказал Джалали.
Помимо этого, посол заявил, что, если еврейское государство решится на другое безумное действие, ответ Ирана в таком случае будет жестче.
1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля из-за обострения ситуации в Ливии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена. 4 октября американский лидер заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по нефтяным объектам Ирана.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.