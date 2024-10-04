Посол Ирана назвал израильскую систему ПРО «дырявой, как сеточка»

«Что касается наземной операции, Израиль никогда не сможет достичь своих задач и целей. Я вам скажу больше, что Израиль повторяет свою предыдущую ошибку. До этого момента израильтяне как поступали — либо в Газе, либо в Ливане они проводили авиационные операции», — сказал Джалали.