Центральный райсуд Воронежа рассмотрит дело о смертельном ДТП у «Пролетария»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего воронежца, в июле этого года устроившего возле кинотеатра «Пролетарий» ДТП, в котором погиб 50-летний пешеход, а его 44-летняя спутница получила тяжелые травмы. Дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 4 октября.
Тонированная «Лада Гранта» сбила двух человек на регулируемом переходе через проспект Революции около 0:45 в пятницу, 5 июля. По информации Госавтоинспекции, сидевший за рулем молодой человек управлял транспортным средством немногим более года, но за этот период допустил 52 нарушения ПДД, из которых подавляющее большинство — превышение скорости.
— Вместо оказания помощи водитель первым делом начал снимать тонировку с машины, — заявили воронежцы в социальных сетях после происшествия.
Водителя будут судить по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сообщалось, что парень дал признательные показания.