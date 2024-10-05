Центральный райсуд Воронежа рассмотрит дело о смертельном ДТП у «Пролетария»

Тонированная «Лада Гранта» сбила двух человек на регулируемом переходе через проспект Революции около 0:45 в пятницу, 5 июля. По информации Госавтоинспекции, сидевший за рулем молодой человек управлял транспортным средством немногим более года, но за этот период допустил 52 нарушения ПДД, из которых подавляющее большинство — превышение скорости.