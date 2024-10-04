В Октябрьском районе Уфы нашли троих убитых котов

В Уфе 4 октября по улице Комсомольская, 167 и 167/2 волонтеры вновь нашли убитых котов. О троих погибших животных зоозащитникам сообщили жители Октябрьского района.
По словам Полины Мухамедьяровой, в этот раз у животных были переломаны кости. Трупы на улице пролежали несколько дней. Волонтеры предполагают, что у живодера, который мучил котов в Черниковке, могли появиться подражатели. Как и в случае с предыдущими жертвами, неравнодушные уфимцы написали заявление в полицию.
Напомним, жестокие убийства кошек начались 12 сентября. Тогда от рук неизвестного погибли два кота Яша и Вася, а также кошка Алиса, у которой остались котята. Несколько дней назад в Черниковке был найден еще один труп кота. Способ убийства все тот же — живодер вспарывает четвероногим животы.
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