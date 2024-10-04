В Октябрьском районе Уфы нашли троих убитых котов

По словам Полины Мухамедьяровой, в этот раз у животных были переломаны кости. Трупы на улице пролежали несколько дней. Волонтеры предполагают, что у живодера, который мучил котов в Черниковке, могли появиться подражатели. Как и в случае с предыдущими жертвами, неравнодушные уфимцы написали заявление в полицию.