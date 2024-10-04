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В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Машина сбила женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок, в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня возле одного из домов, расположенных на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.