В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе

«Сегодня возле одного из домов, расположенных на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения», — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.