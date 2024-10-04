В Орехово-Зуево водитель сбил женщину с ребенком в коляске на переходе

«Сегодня возле одного из домов, расположенных на улице Ленина, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения», — говорится в сообщении.