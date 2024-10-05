Самбист рассказал, за что убил молодого отца из Прикамья

— Я очень переживала из-за этих слов, и когда он приехал в Кудымкар, сразу ему позвонила. Он сказал, что идет на встречу с Сергеем, чтобы разрешить давний конфликт. Сказал, что уже подходит к его дому и попросил перезвонить через час, я так и сделала, но его телефон уже был не доступен. Спустя время он появился в сети и в 20.50 отправил мне видеосообщение: «Набери меня срочно». Видео он записывал на фоне какого-то кафе. Я прочла это сообщение через 10 минут и сразу позвонила, но телефон снова оказался не доступен. Потом в 22.05 он на короткое время появился в сети, но ни звонков, ни сообщений не отправлял, и пропал, — рассказывала тогда девушка Владислава Александра.