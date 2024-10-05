Самбист рассказал, за что убил молодого отца из Прикамья

В конце сентября в Юсьве похоронили 20-летнего Владислава Мизева. Почти четыре месяца он считался пропавшим без вести, но накануне выяснилось, что его убили. В преступлении признался его знакомый — 29-летний Сергей (имя изменено — Ред.). Он написал явку с повинной и рассказал, как убивал Влада и где спрятал тело. Подробнее об этом читайте в нашем ранее опубликованном материале. Сегодня нам стала известна причина расправы, но перед тем, как ее озвучить, давайте вспомним события, которые предшествовали исчезновению Владислава.
Один рос в детдоме, второй жил в достатке
Владислав и Сергей не дружили, но были знакомы. У Влада было непростое детство. По словам его тети Елены, в первом классе, мать и отца Владислава лишили родительских прав, и он оказался в детдоме.
— А его родную сестру Ксюшу отдали в дом малютки, потому что ей не было еще и годика, — говорит Елена. — До сих пор никто не знает, кто ее удочерил, и куда ее увезли. Влад все время говорил, как ему исполнится 18 лет, поедет ее искать. Позже усыновили и Влада, но вся эта ситуация не прошла бесследно для его психики — временами он мог вспылить.
После детдома Владислав поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум и у него родился сын.
Сергей же рос в полноценной семье. В достатке. Занимался спортом, охотой, волонтерил. В то же время был судим за истязание и побои, за что получил условный срок, а также попадался пьяным за рулем.
В начале апреля Сергею рассказали, что Владислав сломал принадлежавший ему уличный аппарат силомер, тот, где надо бить грушу. Так ли это было на самом деле, неизвестно, но Сергей назначил Владу встречу в кафе. Дальнейшие события трактуют по-разному. У очевидицы, пожелавшей остаться анонимом, своя версия, у Сергея, само собой, своя.
— Влад ждал его, чтобы сказать, что его оговорили, но когда Сергей вошел в кафе, то сходу достал травматический пистолет и без разговоров стал стрелять, а потом они стали драться, — рассказывала «КП-Пермь» очевидица. — Когда Влад начал его побеждать, подскочили друзья Сергея и стали избивать его толпой. Били сильно и жестоко. Он три или четыре раза терял сознание и все время, когда поднимался, снова получал удары и падал без чувств. По голове пинали так, что я думала, она отлетит, но позже, когда полицейские пришли изымать запись с камер наблюдения, сказали, что никаких ссадин и переломов в области головы у Влада нет. Избиение продолжалось минут 20, а потом его выволокли за кафе. Какая-то девушка помогла ему дойти до общежития, а там ему вызвали скорую.
По версии самого Сергея, Влад первым достал нож и всадил ему в шею. Он вынужден был обороняться. Из-за чего стал стрелять из травматического пистолета.
В конечном счете, Влад попал в больницу. Его прооперировали, достав из головы несколько резиновых пуль, а происшествие автоматически «ушло» в полицию. Спустя несколько месяцев возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и у Сергея могли возникнуть проблемы, но Влад не стал говорить полицейским, кто в него стрелял. Сергей тоже не стал писать заявление о якобы ударе ножом, а врачам сказал, что сам порезался.
Как рассказывает сам Сергей, претензий к Владу он больше не имел, но Влад якобы говорил их общим знакомым, что рано или поздно убьет его. Делал он это пьяным, но угрозы Сергей воспринимал всерьез, а так как Влад был человеком вспыльчивым, Сергей решил не дожидаться возможных необратимых последствий.
«Если я не буду брать трубку — меня нет в живых»
3 июня Владислав поехал из Юсьвы в Кудымкар, но перед тем, как сесть в автобус, сказал своей девушке странную фразу: «Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Словно знал, что задумал Сергей.
— Я очень переживала из-за этих слов, и когда он приехал в Кудымкар, сразу ему позвонила. Он сказал, что идет на встречу с Сергеем, чтобы разрешить давний конфликт. Сказал, что уже подходит к его дому и попросил перезвонить через час, я так и сделала, но его телефон уже был не доступен. Спустя время он появился в сети и в 20.50 отправил мне видеосообщение: «Набери меня срочно». Видео он записывал на фоне какого-то кафе. Я прочла это сообщение через 10 минут и сразу позвонила, но телефон снова оказался не доступен. Потом в 22.05 он на короткое время появился в сети, но ни звонков, ни сообщений не отправлял, и пропал, — рассказывала тогда девушка Владислава Александра.
Как оказалось, Владислав не пропал, его уже везли в лес, убивать. Сергей все продумал и не оставил ни малейших следов. Делал ли он это в одиночку или у него были сообщники, сейчас выясняют следователи, но Сергей, естественно, говорит, что был один.
— У подозреваемого есть жена, ребенок, свой поступок он аргументировал не столько страхом за свою жизнь, как за их жизни, — говорит «КП»-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. — В любом случае, каким мотивом бы он не руководствовался, это не давало ему права лишать жизни другого человека. Он все тщательно продумал и рассчитал, если бы не признание, вряд ли сыщикам удалось бы доказать его причастность к убийству.
Источник добавил, что признание Сергей сделал, руководствуясь личными интересом, но не стал сообщать, каким именно. В любом случае, ставить точку в этом деле пока рано, есть небольшая вероятность, что в нем появятся новые подозреваемые.