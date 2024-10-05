Что произошло в Иркутске в ночь на 5 октября 2024: последние новости

В Иркутске на пожаре на улице Лермонтова спасли 10 человек. Огонь разгорелся в кабельной шахте с первого по четвертый этаж. Причиной появления пламени стало короткое замыкание.
На территории Иркутской области ввели режим повышенной готовности с 4 октября. Такое распоряжение подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Мера связана с энергодефицитом и принята для предотвращения ЧС.
Собаки напали на 9-летнего мальчика в Братске. Как сообщают правоохранители, мальчик увидел как подростки возле школы дразнят собак и решил присоединиться к ним. Безнадзорные животные искусали школьника за одежду и голову.