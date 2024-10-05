Экс-замминистра обороны Иванов пытался скрыть причастность к преступлениям

Отмечается, что в ходе обысков по местам работы и жительства бывшего замминистра обороны были найдены денежные средства в суммах, несоизмеримых с его официальным доходом, что указывает на незаконное происхождение денег и дает основания полагать, что они были получены в результате коррупционных преступлений.