В Воронежской области БПЛА атаковали два предприятия, один человек пострадал

Ранее Александр Гусев писал в Telegram-канале, что над регионом были подавлены несколько БПЛА (их число тоже неизвестно). Тогда губернатор сообщал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В ночь на 4 октября над Воронежской областью сбили шесть беспилотников. В результате падения одного из них произошло возгорание на пустом резервуаре нефтебазы. Предприятие не получило ущерба, пострадавших нет.