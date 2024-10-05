В Воронежской области БПЛА атаковали два предприятия, один человек пострадал

В одном из атакованных предприятий произошло возгорание, сейчас на месте работают оперативные службы. На другом предприятии пострадавших и разрушений нет. Сколько всего зданий было атаковано губернатор не уточнил. Господин Гусев также не сообщил названия предприятий и места их нахождения.
Ранее Александр Гусев писал в Telegram-канале, что над регионом были подавлены несколько БПЛА (их число тоже неизвестно). Тогда губернатор сообщал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В ночь на 4 октября над Воронежской областью сбили шесть беспилотников. В результате падения одного из них произошло возгорание на пустом резервуаре нефтебазы. Предприятие не получило ущерба, пострадавших нет.