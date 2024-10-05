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В Воронежской области БПЛА атаковали два предприятия, один человек пострадал

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об одном пострадавшем при атаке беспилотников на регион. Мужчина получил осколочное ранение руки. По словам губернатора, украинские дроны атаковали «несколько» предприятий, выпускающих «гражданскую продукцию».

Источник: РИА "Новости"

В одном из атакованных предприятий произошло возгорание, сейчас на месте работают оперативные службы. На другом предприятии пострадавших и разрушений нет. Сколько всего зданий было атаковано губернатор не уточнил. Господин Гусев также не сообщил названия предприятий и места их нахождения.

Ранее Александр Гусев писал в Telegram-канале, что над регионом были подавлены несколько БПЛА (их число тоже неизвестно). Тогда губернатор сообщал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В ночь на 4 октября над Воронежской областью сбили шесть беспилотников. В результате падения одного из них произошло возгорание на пустом резервуаре нефтебазы. Предприятие не получило ущерба, пострадавших нет.

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