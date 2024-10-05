ВСУ начали применять выжигающие дроны

«В основном они [ВСУ] сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — сказал в разговоре с РИА Новости офицер-десантник ВС РФ с позывным «Гром». По его словам, украинскими силами используются термические заряды — сам дрон подлетает и распыляет горючую смесь. Причем полученный огонь не получается потушить ни огнем, ни водой.