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ВСУ начали применять выжигающие дроны

Солдаты ВСУ на донецком направлении массово применяют так называемые «выжигающие дроны» с термическими зарядами. Об этом рассказал российский военный из группировки «Днепр».

Источник: AP 2023

«В основном они [ВСУ] сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — сказал в разговоре с РИА Новости офицер-десантник ВС РФ с позывным «Гром». По его словам, украинскими силами используются термические заряды — сам дрон подлетает и распыляет горючую смесь. Причем полученный огонь не получается потушить ни огнем, ни водой.

Киев периодически использует дроны как во фронтовой зоне, так и при атаках на российские территории. Неделей ранее ВСУ использовали 125 беспилотников, чтобы ударить по нескольким регионам РФ.