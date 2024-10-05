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Пьяный водитель устроил аварию с автобусом в Свердловском округе Иркутска

Оба водители получили травмы
Источник: Комсомольская правда

В Свердловском округе Иркутска 5 октября около 8:00 произошла авария с участием автобуса. Водитель общественного транспорта рассказал правоохранителям, что ехал по улице Лермонтова в сторону Улан-Баторской. В это время машина «Рено Логан» хотела развернуться, но столкнулась с автобусом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— По предварительным данным, в салоне автобуса находились 10 человек. Они не пострадали. Травмы, не опасные для жизни, получили оба водителя — их осмотрели медики. Госпитализация им не потребовалась, — рассказывают в полиции.

Оказалось, что у 41-летнего водителя легковушки норма алкоголя в крови была превышена в четыре раза. За нарушения него составили четыре административных протокола.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, а прокуратура Иркутской области взяла проверку на контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в авариях с электросамокатами с начала года в Иркутске и районе пострадало 17 человек, один погиб.