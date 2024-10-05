Пьяный водитель устроил аварию с автобусом в Свердловском округе Иркутска

В Свердловском округе Иркутска 5 октября около 8:00 произошла авария с участием автобуса. Водитель общественного транспорта рассказал правоохранителям, что ехал по улице Лермонтова в сторону Улан-Баторской. В это время машина «Рено Логан» хотела развернуться, но столкнулась с автобусом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.