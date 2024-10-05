Массовое ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО: появились новые подробности

Как рассказали в ведомстве, водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
«В отношении него возбуждено административное производство по ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых материалы по факту ДТП направят в суд», — сообщили в ДП ЗКО.
Издание отмечает, что в запросе не ответили на вопрос: водворили ли водителя в ИВС после аварии.
«Как суд решение примет, так и будет, пока еще суда не было», — дополнили позже в полиции.
Ранее стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО.
ДТП произошло 1 октября в 00.10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина. В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.
Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.