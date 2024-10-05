Массовое ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО: появились новые подробности

«В отношении него возбуждено административное производство по ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых материалы по факту ДТП направят в суд», — сообщили в ДП ЗКО.