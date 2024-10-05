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В Башкирии без вести пропал 23-летний Никита Рахимов

В Башкирии начались поиски загадочного пропавшего сельчанина.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал житель села Нижнебалтачево Татышлинского района Никита Рахимов. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры БашРегионСпас.

Известно, что сельчанин ушел из дома еще второго октября. С тех пор не выходит на связь с родными, которые гадают, где все это время может находиться Никита. Волонтеры предполагают, что парень мог уехать за пределы родного района.

Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, темно-коричневые волосы, карие глаза.

Был одет в куртку, штаны, галоши и бейсболку черного цвета.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Никиты Рахимова, просьба звонить в 112 или 8−347−3−102−112.

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