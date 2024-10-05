Девять человек пострадали в ДТП в Омской области за минувшие сутки

В Омской области за сутки произошли шесть ДТП, в результате которых девять человек пострадали, один погиб. За нарушения правил дорожного движения было заведено 575 административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Водителей и пешеходов чаще всего привлекали к административной ответственности за следующие нарушения: нарушения ПДД, допущенные пешеходами (51); нарушение правил проезда пешеходных переходов (29); нарушение правил перевозки детей (15); управление транспортом в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (6); проезд на запрещающий сигнал светофора (4).
Ранее мы сообщали, что в Омской области водитель иномарки не справился с управлением, вылетел в кювет и погиб.