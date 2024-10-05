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В Алматы задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол

Иностранца, который находится в международном розыске, задержали в аэропорту Алматы по запросу Интерпола, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе МВД рассказали, что гражданина Монголии объявили в международный розыск правоохранители Польши. Его подозревают в участии в ОПГ, в подделке документов и контрабанде с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

«Мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, такие как сигареты в количестве более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 000 долларов США. Задержанный помещен под стражу».

рассказали в МВД.