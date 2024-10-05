Олбани
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае водитель погиб после наезда на лося

Авария произошла 4 октября вечером в Карагайском муниципальном округе.

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

Вечером 5 октября на территории Карагайского муниципального округа произошло смертельное ДТП.

— Около 19.30 по федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в направлении села Карагай двигался автомобиль Skoda Octavia под управлением 43-летнего водителя, — сообщили в краевом УГИБДД. — Во время движения мужчина допустил наезд на дикого животного — лося. После чего машина съехала в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель иномарки получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток. Соблюдение скоростного режима и осторожность могут спасти жизни.