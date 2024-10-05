В Пермском крае водитель погиб после наезда на лося

Вечером 5 октября на территории Карагайского муниципального округа произошло смертельное ДТП.
— Около 19.30 по федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в направлении села Карагай двигался автомобиль Skoda Octavia под управлением 43-летнего водителя, — сообщили в краевом УГИБДД. — Во время движения мужчина допустил наезд на дикого животного — лося. После чего машина съехала в левый кювет по ходу движения.
В результате ДТП водитель иномарки получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток. Соблюдение скоростного режима и осторожность могут спасти жизни.