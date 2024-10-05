В Магнитогорске два человека пострадали после растопки бани

Все произошло на улице Боткина. На момент прибытия первых расчетов жилье и надворные постройки были охвачены огнем.
Отмечается, что речь идет о жилом доме на двух хозяев.
«На пожаре пострадали мужчина и женщина. Они госпитализированы», — говорят в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил устройства печного оборудования в бане.
Сотрудники МЧС напоминают о важности регулярно проводить ревизию печи, следить за исправностью дымохода и целостностью кладки печи.