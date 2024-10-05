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В Магнитогорске два человека пострадали после растопки бани

В Магнитогорске (Челябинская область) два человека пострадали после растопки бани, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло на улице Боткина. На момент прибытия первых расчетов жилье и надворные постройки были охвачены огнем.

Отмечается, что речь идет о жилом доме на двух хозяев.

«На пожаре пострадали мужчина и женщина. Они госпитализированы», — говорят в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил устройства печного оборудования в бане.

Сотрудники МЧС напоминают о важности регулярно проводить ревизию печи, следить за исправностью дымохода и целостностью кладки печи.

МЧС
пожары