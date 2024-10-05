Превратил пустые бутылки в музыкальный инструмент: житель Иркутска научился играть Моцарта и Бетховена на стекле

Пока уличные артисты играют на гитарах, скрипках, флейтах, 22-летний Георгий Колосов из Иркутска создает мелодию с помощью… стеклянных бутылок, наполненных водой! Бутылофон — так называется необычный музыкальный инструмент. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Георгий окончил музыкальную школу, затем иркутский музыкальный колледж имени Фредерика Шопена. Играл на ударных инструментах: барабанах, тарелках. Музыка для него — основной источник дохода.
— Мы с друзьями основали несколько авторских групп. Играем рок, участвуем в концертах, мероприятиях, — рассказывает сибиряк. — Весомая поддержка — уличные выступления. За день зарабатывают по-разному, от пары тысяч рублей. Но точную сумму сказать трудно.
Как пришла идея играть на бутылках? В 2019 году Георгий наткнулся в социальных сетях на видео выступления музыканта Федора Григорьева из Санкт-Петербурга — он тоже играет «на стекле». Вдохновился! Решил смастерить такой же бутылофон.
— На это ушло два месяца. Помогал отец — он тоже музыкант, играет на гитаре. Оказалось, что найти подходящие «детали» не так просто! У всех разная форма и толщина стенок, и, когда их наполняешь водой, звучат они по-разному. Чем тоньше стекло, тем звук чище. Сейчас в конструкции — тары из-под алкоголя. Просили всех знакомых отдавать пустые бутылки нам.
Так и собрали 35 штук. Расположены они на инструменте в два ряда, каждая на своем месте и соответствует определенной ноте.
— Известный факт, что бокалы и бутылки умеют «петь». Чем больше заполнена емкость, тем ниже звук. Вода, кстати, самая обычная, из-под крана, никаких секретов тут нет. А играю я ксилофоновыми палочками, — говорит Георгий. — На репетиции перед дебютом ушло всего несколько вечеров.
Сейчас в репертуаре Георгия около 30 песен: из советских кинофильмов, классика — произведения Моцарта, Бетховена. Каждый раз бутылофон приходится собирать и разбирать и заново, на это уходит около часа. Да и весит он около 40 килограмм! Перевозят инструмент отец и сын на машине. За пять лет разбилась всего одна бутылка, и то не в дороге, а на выступлении — не выдержала удара барабанной палочки.
— Обычно я играю на бульваре Гагарина или на улице Урицкого, где всегда много прохожих. Многим нравится! Останавливаются, слушают, иногда даже задают вопросы, как у меня получается играть на стекле. И я радостью отвечаю и показываю. Говорят, таких музыкантов, как я, в стране и мире единицы!