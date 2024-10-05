Превратил пустые бутылки в музыкальный инструмент: житель Иркутска научился играть Моцарта и Бетховена на стекле

Сейчас в репертуаре Георгия около 30 песен: из советских кинофильмов, классика — произведения Моцарта, Бетховена. Каждый раз бутылофон приходится собирать и разбирать и заново, на это уходит около часа. Да и весит он около 40 килограмм! Перевозят инструмент отец и сын на машине. За пять лет разбилась всего одна бутылка, и то не в дороге, а на выступлении — не выдержала удара барабанной палочки.