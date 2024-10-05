Экс-главу госкоммолодежи Башкирии оставили под домашним арестом до 2 ноября

В Уфе Советский районный суд оставил под домашним арестом 42-летнюю экс-главу госкоммолодежи Яну Гайдук, которую обвиняют в превышении служебных полномочий. В пресс-службе суда сообщили, что меру пресечения продлили до 2 ноября.
Адвокат бывшей чиновницы Ильмир Шамматов сообщил РБК Уфа, что обжаловать это решение суда они не планируют. По словам защитника, предварительное следствие по ее делу завершилось. Меру пресечения продлили до утверждения обвинения по делу прокуратурой.
Напомним, Яну Гайдук обвиняют в превышении должностных полномочий при ремонте «Дома Костерина и Черникова». Сейчас здесь находится Дом молодежи и добровольцев РБ «Йешлек хаус». По версии следствия, она причастна к растрате бюджетных средств в размере 2,6 млн рублей.
В 2021 году руководитель ведомства могла принудить руководство центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив республики, которое выделило деньги на ремонт, работать именно с указанной ею организацией. Оказалось, что фирмой владеет ее близкая подруга. При этом, предполагают следователи, конкурсные процедуры проводили формально и нормы защиты культурного наследия не соблюдали.
Для проведения глава госкоммолодежи получила 5,2 млн рубля, но подтвердить смогла только половину суммы. Остальную половину они могла поделить с приятельницей.
Сама Яна Гайдук своей вины не признает. Не так давно она написала заявление, чтобы отправиться на СВО. В случае, если контракт она все-таки подпишет, возбужденное уголовное дело следствие будет обязано прекратить, и ее биография не будет запятнана. По словам адвоката, этот вопрос на сегодняшний день остается открытым.