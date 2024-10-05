Экс-главу госкоммолодежи Башкирии оставили под домашним арестом до 2 ноября

Сама Яна Гайдук своей вины не признает. Не так давно она написала заявление, чтобы отправиться на СВО. В случае, если контракт она все-таки подпишет, возбужденное уголовное дело следствие будет обязано прекратить, и ее биография не будет запятнана. По словам адвоката, этот вопрос на сегодняшний день остается открытым.