Арендатор с криминальным прошлым: телевизор и микроволновка исчезли из квартиры комсомольчанки

В июне в полицию Комсомольска обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о краже. Из квартиры, которую женщина сдавала в аренду, пропали телевизор и микроволновая печь. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
К краже оказался причастен один из арендаторов. Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя города.
«Мужчина вынес технику из квартиры и сдал ее в ломбард за 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
Уголовное дело по статье УК РФ «Кража» направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент частично возмещен ущерб: полицейские изъяли и вернули потерпевшей микроволновую печь.