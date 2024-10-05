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Арендатор с криминальным прошлым: телевизор и микроволновка исчезли из квартиры комсомольчанки

Житель Комсомольска вынес технику из съемной квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В июне в полицию Комсомольска обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о краже. Из квартиры, которую женщина сдавала в аренду, пропали телевизор и микроволновая печь. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

К краже оказался причастен один из арендаторов. Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя города.

«Мужчина вынес технику из квартиры и сдал ее в ломбард за 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Уголовное дело по статье УК РФ «Кража» направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент частично возмещен ущерб: полицейские изъяли и вернули потерпевшей микроволновую печь.