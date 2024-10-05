В Челябинской области вынесли приговор заказчице убийства бизнесмена

— В суде установлено, что в период с января по февраль 2024 года подсудимая с целью убийства посредника в передаче взятки, давшего изобличающие показания на её знакомого, приискала соучастников, которые должны были совершить его убийство за вознаграждение в размере шести миллионов рублей, предоставив им фотографии и информацию о местах его пребывания в Троицке, а также передав денежные средства в размере трёх миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — Преступный умысел подсудимой не был доведен до конца по независящим от неё обстоятельствам, поскольку её действия были пресечены сотрудниками ФСБ.