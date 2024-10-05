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В Челябинской области вынесли приговор заказчице убийства бизнесмена

Жительница Троицка Полина Иосифова, заказавшая убийство бизнесмена Бориса Спиридонова, получила четыре года колонии общего режима. Такой приговор ей вынес Южноуральский городской суд.

Источник: Pchela.News

— В суде установлено, что в период с января по февраль 2024 года подсудимая с целью убийства посредника в передаче взятки, давшего изобличающие показания на её знакомого, приискала соучастников, которые должны были совершить его убийство за вознаграждение в размере шести миллионов рублей, предоставив им фотографии и информацию о местах его пребывания в Троицке, а также передав денежные средства в размере трёх миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — Преступный умысел подсудимой не был доведен до конца по независящим от неё обстоятельствам, поскольку её действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

Полину Иосифову признали виновной в организации приготовления к совершению убийства по найму. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

23-летняя девушка полностью признала свою вину.

Полина Иосифова состояла в близких отношениях с владельцем сети «Копеечка» Дмитрием Виноградовым, которого обвиняют в даче взятки мэру Троицка Александру Виноградову в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. Бизнесмен Борис Спиридонов, которого собирались убить, является фигурантом уголовного дела о посредничестве при передаче взятки градоначальнику. Александр Виноградов сейчас находится в СИЗО, а его однофамилец — под домашним арестом.