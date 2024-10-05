Прогулка к «Китайской стенке» обернулась для сибирячки травмой голеностопа

Прогулка в национальный парк «Столбы» закончилась для местной жительницы травмой ноги, сообщают краевые спасатели.
Туристка решила прогуляться до «Китайской стенки», однако по пути на скользкой тропе подвернула ногу. Без помощи спасателей было не обойтись. Они наложили шину на ногу и на носилках доставили 46-летнюю женщину к автомобилю, где её уже ждали родственники.
Известно, что туристка получила травму голеностопа. Спасатели просят красноярцев быть внимательнее во время прогулок по нацпарку. А во время и после дождя от покорения скал лучше и вовсе отказаться. При несчастных случаях не забывайте, что всегда можете вызвать спасателей, которые дежурят на выдвижных постах.