Прогулка к «Китайской стенке» обернулась для сибирячки травмой голеностопа

Известно, что туристка получила травму голеностопа. Спасатели просят красноярцев быть внимательнее во время прогулок по нацпарку. А во время и после дождя от покорения скал лучше и вовсе отказаться. При несчастных случаях не забывайте, что всегда можете вызвать спасателей, которые дежурят на выдвижных постах.