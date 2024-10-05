В Новосибирске женщина с ребенком спаслись из горящей квартиры

В Новосибирске хозяйка с ребенком спаслись из горящей квартиры. Пожар произошел в ночь на 5 октября по улице Бориса Богаткова, 194/4.
Загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Дым наполнил подъезд, пожарные прибыли на место через три минуты.
Горела кухня на площади в шесть квадратных метров, сотрудники МЧС проверили квартиру и помогли эвакуации соседей. Из-за сильного задымления пришлось применять спасательные устройства.
— Из квартиры самостоятельно эвакуировались женщина и ребёнок. Хозяйку горящей квартиры с ребёнком осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация не потребовалась. Всего из подъезда спасено 20 человек, из них 7 детей, — cообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Огонь потушили через двадцать минут, ликвидация пожара заняла меньше часа.