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В Новосибирске женщина с ребенком спаслись из горящей квартиры

Пожарные потушили возгорание в квартире на улице Бориса Богаткова.

В Новосибирске хозяйка с ребенком спаслись из горящей квартиры. Пожар произошел в ночь на 5 октября по улице Бориса Богаткова, 194/4.

Загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Дым наполнил подъезд, пожарные прибыли на место через три минуты.

Горела кухня на площади в шесть квадратных метров, сотрудники МЧС проверили квартиру и помогли эвакуации соседей. Из-за сильного задымления пришлось применять спасательные устройства.

— Из квартиры самостоятельно эвакуировались женщина и ребёнок. Хозяйку горящей квартиры с ребёнком осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация не потребовалась. Всего из подъезда спасено 20 человек, из них 7 детей, — cообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь потушили через двадцать минут, ликвидация пожара заняла меньше часа.

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