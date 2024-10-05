В Новосибирске женщина с ребенком спаслись из горящей квартиры

— Из квартиры самостоятельно эвакуировались женщина и ребёнок. Хозяйку горящей квартиры с ребёнком осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация не потребовалась. Всего из подъезда спасено 20 человек, из них 7 детей, — cообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.