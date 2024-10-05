В Прикамье произошло второе за месяц смертельное ДТП с лосем

Как сообщает ГИБДД по Пермскому краю, ДТП произошло на дороге федерального значения «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 4 октября в 19 часов 30 минут. Водитель Skoda Oktavia 1981 года рождения двигался на автомобиле со стороны Кудымкара. В результате столкновения с животным он съехал в кювет и от полученных травм скончался на месте происшествия.
Стоит отметить, что за месяц это уже второй случай наезда на животное, в результате которого гибнет водитель. 13 сентября в ДТП попал водитель «Лада Гранта», который сбил лося в Кочевском районе. От удара автомобиль отбросило на «Ладу Приору», водитель и пассажир которой были госпитализированы.