В Прикамье произошло второе за месяц смертельное ДТП с лосем

Стоит отметить, что за месяц это уже второй случай наезда на животное, в результате которого гибнет водитель. 13 сентября в ДТП попал водитель «Лада Гранта», который сбил лося в Кочевском районе. От удара автомобиль отбросило на «Ладу Приору», водитель и пассажир которой были госпитализированы.