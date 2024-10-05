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Ростовчане сообщили о стрельбе на Пушкинской

Очевидцы рассказали, что в центре Ростова произошла драка со стрельбой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в пятницу вечером, 4 октября, в центре города, на улице Пушкинской, произошло ЧП. О нем в городском паблике рассказали очевидцы. Со слов свидетелей, двое мужчин вначале на словах пытались выяснить отношения, потом завязалась драка. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и дважды выстрелил.

— К счастью, не попал, — написал свидетель в соцсетях.

По предварительным данным, в конфликте никто не пострадал.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» запросила комментарий по поводу инцидента у ГУ МВД по Ростовской области. Как только ответ будет предоставлен, мы сразу опубликуем его на нашем сайте.