Ростовчане сообщили о стрельбе на Пушкинской

В Ростове в пятницу вечером, 4 октября, в центре города, на улице Пушкинской, произошло ЧП. О нем в городском паблике рассказали очевидцы. Со слов свидетелей, двое мужчин вначале на словах пытались выяснить отношения, потом завязалась драка. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и дважды выстрелил.
— К счастью, не попал, — написал свидетель в соцсетях.
По предварительным данным, в конфликте никто не пострадал.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» запросила комментарий по поводу инцидента у ГУ МВД по Ростовской области. Как только ответ будет предоставлен, мы сразу опубликуем его на нашем сайте.