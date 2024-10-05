Ростовчане сообщили о стрельбе на Пушкинской

В Ростове в пятницу вечером, 4 октября, в центре города, на улице Пушкинской, произошло ЧП. О нем в городском паблике рассказали очевидцы. Со слов свидетелей, двое мужчин вначале на словах пытались выяснить отношения, потом завязалась драка. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и дважды выстрелил.