Закладчиков задержали с поличным

Ещё один инцидент с закладчиками произошёл на Борисенко. Там гражданин, раскапывающий клумбу, набросился с ножом на мужчину, который сделал ему замечание. Агрессивного искателя кладов задержали «Тигры». Они уже дежурили здесь, отреагировав на сигнал местных жителей о том, что во дворе часто видят тех, кто-либо сами закладывает в тайники свёртки с наркотиками, либо забирает их. Сотрудники «Тигра-правопорядок» в считаные мгновения сумели обезвредить нападавшего.