Закладчиков задержали с поличным

Сразу нескольких закладчиков наркотиков задержали сотрудники отряда «Тигр-правопорядок» во Владивостоке. Они продолжают совместное с бойцами Росгвардии патрулирование улиц Владивостока. И это уже даёт ощутимые результаты.
Накануне взволнованные жильцы дома по улице Монтажной, 15 обратились в «Тигр-правопорядок» с сообщением о том, что неизвестные упорно ищут закладки у них во дворе. Бойцы «Тигра» дежурили здесь несколько дней, пока не заметили подозрительную машину. Из неё вышла женщина, которая направилась искать добычу. В это время в автомобиле сидел водитель, на первый взгляд в нетрезвом состоянии.
Сотрудники «Тигра-правопорядок» задержали обоих и передали прибывшим на место полицейским.
Ещё один инцидент с закладчиками произошёл на Борисенко. Там гражданин, раскапывающий клумбу, набросился с ножом на мужчину, который сделал ему замечание. Агрессивного искателя кладов задержали «Тигры». Они уже дежурили здесь, отреагировав на сигнал местных жителей о том, что во дворе часто видят тех, кто-либо сами закладывает в тайники свёртки с наркотиками, либо забирает их. Сотрудники «Тигра-правопорядок» в считаные мгновения сумели обезвредить нападавшего.
Ещё одного мужчину взяли с поличным на Борисенко 100Б. Мужчину поймали с поличным, в тот момент, когда он уже выкопал добычу. Его передали наряду ППС.
Местные жители здесь постоянно выкладывали в социальные сети видео с подозрительными людьми, которые постоянно что-то искали во дворе. Бойцам «Тигра» удалось задержать мужчину, который прятал свёртки в тайники. При нём обнаружили большое количество некоего белого вещества, которое передал на экспертизу.
Отряд «Тигр-правопорядок» создали в Приморье по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Его костяк составляют приморские ветераны специальной военной операции. Они приступили к патрулированию приморских улиц этим летом.