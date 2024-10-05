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СК возбудил дело против молодежных банд приезжих в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге.

В сообщении ведомства говорится, что в Санкт-Петербурге «вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население». В частности, случай избиения молодого человека попал на видео, ролик разошелся по соцсетям.

Следователи по этому факту возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка мигрантов: у более 600 человек проверили документы, а 150 мигрантов с паспортами РФ привезли в военкомат.

Рейд прошел в районе ТЦ и магазинов в центре города. В результате проверки документов сотрудники СК, военной полиции, представители военкомата и Росгвардии выявили более 60 административных нарушений, в том числе отсутствие данных о воинском учете.

СК