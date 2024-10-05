В Нижнеингашском районе водитель автовоза вылетел на «встречку» и устроил смертельное ДТП

По данным правоохранительных органов, все произошло вечером 4 октября на 1 135 километре трассы Р-255 «Сибирь». В районе села Тины 46-летний водитель автовоза «Вольво», который двигался со стороны Красноярска в направлении Иркутска, пошел на обгон и выехал на «встречку».. В результате автовоз по касательной столкнулся с грузовиком «Вольво», а затем врезался в автомобиль «Хино».