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В Нижнеингашском районе водитель автовоза вылетел на «встречку» и устроил смертельное ДТП

В Нижнеингашском районе Красноярского края водитель автовоза выехал на полосу встречного движения и устроил смертельное ДТП на федеральной трассе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранительных органов, все произошло вечером 4 октября на 1 135 километре трассы Р-255 «Сибирь». В районе села Тины 46-летний водитель автовоза «Вольво», который двигался со стороны Красноярска в направлении Иркутска, пошел на обгон и выехал на «встречку».. В результате автовоз по касательной столкнулся с грузовиком «Вольво», а затем врезался в автомобиль «Хино».

«В результате ДТП 40-летний водитель “Хино” от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автовоза “Вольво” с травмами доставлен в больницу», — рассказали в краевой полиции.

Ранее на месте ДТП дорожными полицейскими было организовано реверсивное движение. Сейчас движение транспорта восстановлено, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября в Ачинске грузовик упал с моста в реку Чулым..