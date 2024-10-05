Собаки покусали трех школьников в Иркутской области

По предварительной информации, 4 октября на улице Урицкого в Бодайбо две девочки шести и 15 лет шли в школу, с ними был 12-летний мальчик. По дороге на них напали собаки. Дети получили травмы, пришлось обращаться в больницу. Сейчас правоохранители выясняют причины и условия произошедшего.