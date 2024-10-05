Собаки покусали трех школьников в Иркутской области

В Иркутской области завели уголовное дело по факту нападения на школьников. Трех детей покусали собаки. Об этом сообщают в прокуратуре Иркутской области и СУ СКР региона.
По предварительной информации, 4 октября на улице Урицкого в Бодайбо две девочки шести и 15 лет шли в школу, с ними был 12-летний мальчик. По дороге на них напали собаки. Дети получили травмы, пришлось обращаться в больницу. Сейчас правоохранители выясняют причины и условия произошедшего.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит исполнение органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказывают в ведомстве.
Помимо этого контролируют расследование уголовного дело по статье за халатность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске собаки покусали 9-летнего мальчика.