В Алтайском крае из-за прорыва дамбы разрушена дорога

До этого, 29 июля, в Карелии вода размыла временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Прорыв дамбы не только стал причиной гибели одного человека и нанесения травм 10 местным жителям, но также нанес большой ущерб домовладениям и инфраструктуре. По факту размыва перемычки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).