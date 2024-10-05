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В Алтайском крае из-за прорыва дамбы разрушена дорога

В результате прорыва дамбы вода из Зеркальных озер разрушила дорогу, которая соединяет две части села Шелаболиха в Алтайском крае. Об этом 5 октября сообщил глава Шелаболихинского района Александр Шушунов.

«Дамбы, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды. Вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что ввиду серьезности ситуации происшествие находится на контроле правительства региона. Кроме того, на данный момент на месте работают все необходимые службы, и в ближайшее время будут предприняты меры по ликвидации прорыва.

Шушунов призвал население находиться на безопасном расстоянии от дороги и не поддаваться панике.

Ранее, 6 августа, прорыв дамбы произошел в городе Дальнереченске Приморского края. В тот же период в регионе наблюдался активный паводок.

До этого, 29 июля, в Карелии вода размыла временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Прорыв дамбы не только стал причиной гибели одного человека и нанесения травм 10 местным жителям, но также нанес большой ущерб домовладениям и инфраструктуре. По факту размыва перемычки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).