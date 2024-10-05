Под Ростовом взяли под стражу мужчину, который зарубил топором председателя ТСЖ

В Новочеркасске Ростовой области суд избрал меру пресечения местному жителю. По версии следствия, он топором зарубил супругу. Мотивом стала ревность.
Знакомые убитой рассказали, что 52-летняя женщина работала председателем ТСЖ, сама воспитывала детей. Ее будущий супруг был судим и находился в колонии.
— После того, как он вышел на свободу и стал жить с Оксаной, она сильно изменилась, — рассказала знакомая женщины.
В СУ СК по Ростовской области сообщили, что подозреваемый напал на супруги после того, как выпил алкоголь.
В городском суде Новочеркасска добавили, что ближайшие два месяца дончанин проведет в СИЗО.