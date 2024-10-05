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Под Ростовом взяли под стражу мужчину, который зарубил топором председателя ТСЖ

Под Ростовом мужчину подозревают в том, что он из ревности убил жену.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовой области суд избрал меру пресечения местному жителю. По версии следствия, он топором зарубил супругу. Мотивом стала ревность.

Знакомые убитой рассказали, что 52-летняя женщина работала председателем ТСЖ, сама воспитывала детей. Ее будущий супруг был судим и находился в колонии.

— После того, как он вышел на свободу и стал жить с Оксаной, она сильно изменилась, — рассказала знакомая женщины.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что подозреваемый напал на супруги после того, как выпил алкоголь.

В городском суде Новочеркасска добавили, что ближайшие два месяца дончанин проведет в СИЗО.