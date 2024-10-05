Жители Башкирии стали чаще интересоваться земельными участками

В Башкирии растет спрос на дачные участки. По сравнению с 2023 годом интерес вырос на 30%. По этому показателю Башкирия занимает лидирующие позиции в стране. Спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос за то же время на 19%, на участки в СНТ — на 48%.
На сегодняшний день средняя стоимость одной сотки земли под ИЖС в республике составляет 127 тысяч рублей, земли под дачное или садовое хозяйство — 108 тысяч рублей.
Летом участок ИЖС можно было купить за 1,8 млн рублей, а дачные и садовые за 1,4 млн рублей.
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