Жители Башкирии стали чаще интересоваться земельными участками

В Башкирии растет спрос на дачные участки. По сравнению с 2023 годом интерес вырос на 30%. По этому показателю Башкирия занимает лидирующие позиции в стране. Спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос за то же время на 19%, на участки в СНТ — на 48%.