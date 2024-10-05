Олбани
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии стали чаще интересоваться земельными участками

Спрос на земельные участки в Башкирии за год вырос на 30%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет спрос на дачные участки. По сравнению с 2023 годом интерес вырос на 30%. По этому показателю Башкирия занимает лидирующие позиции в стране. Спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос за то же время на 19%, на участки в СНТ — на 48%.

На сегодняшний день средняя стоимость одной сотки земли под ИЖС в республике составляет 127 тысяч рублей, земли под дачное или садовое хозяйство — 108 тысяч рублей.

Летом участок ИЖС можно было купить за 1,8 млн рублей, а дачные и садовые за 1,4 млн рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.