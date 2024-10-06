Нам нужна ваша карта: узбекистанцам предлагают сдать в аренду пластиковую карту за 100 долларов в неделю

Звучит заманчиво, не так ли? Однако за этой, на первый взгляд, безобидной схемой скрываются серьёзные риски и участие в кибермошенничестве. Такие предложения — это ловушки, расставляемые киберпреступниками, а согласие на них может привести к катастрофическим последствиям. Давайте разберёмся, почему участие в таких схемах не только незаконно, но и ставит под угрозу вашу безопасность и будущее.