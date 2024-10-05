Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства опрокидывания машины с моста в Ачинске

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства опрокидывания автомобиля с моста в Ачинске. Напомним, происшествие случилось в ночь с 4 на 5 октября. Как сообщил глава города Игорь Титенков, водитель грузового авто, двигаясь со стороны Ачинска в Боготол, въехал на наплавной мост и протаранил ограждение. Машина рухнула в реку.
Ни автомобиль, ни водителя пока что не достали со дна Чулыма. Сейчас устанавливается его личность. На месте работают водолазы.
Транспортная прокуратура Ачинска проверяет обстоятельства происшествия и выясняет, безопасно ли сооружение. Ход и результаты проверки взяты на контроль.
Известно, что мост не предназначен для движения большегрузов. Об этом говорят предупреждающие знаки, которые установлены с обеих сторон переправы.